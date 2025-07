SOIRÉE CONCERT JAZZ École Antichan-de-Frontignes

SOIRÉE CONCERT JAZZ École Antichan-de-Frontignes dimanche 20 juillet 2025.

SOIRÉE CONCERT JAZZ

École ESPACE MAIRIE Antichan-de-Frontignes Haute-Garonne

Début : 2025-07-20 21:00:00

fin : 2025-07-20 22:30:00

2025-07-20

Par le Big Band du conservatoire Guy Lafitte de Saint-Gaudens.

Composé d’une vingtaine de musiciens dirigé par Nicolas Sabathé, le groupe va reprendre les grands standards du jazz en vous proposant un répertoire varié blues, rock, latino…

Entrée gratuite. .

English :

By the Big Band from the Guy Lafitte conservatory in Saint-Gaudens.

German :

Von der Big Band des Konservatoriums Guy Lafitte in Saint-Gaudens.

Italiano :

Dalla Big Band del Conservatorio Guy Lafitte di Saint-Gaudens.

Espanol :

Por la Big Band del Conservatorio Guy Lafitte de Saint-Gaudens.

