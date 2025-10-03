Soirée concert Jazz au Restaurant Guillaume Rouen
Soirée concert Jazz au Restaurant Guillaume Rouen vendredi 3 octobre 2025.
Soirée concert Jazz au Restaurant Guillaume
46 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 19:00:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Soirée musicale au restaurant Guillaume, venez déguster un délicieux dîner dans une ambiance musicale ! .
46 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
English : Soirée concert Jazz au Restaurant Guillaume
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée concert Jazz au Restaurant Guillaume Rouen a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de tourisme Rouen tourisme