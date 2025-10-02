Soirée Concert Jazz vocal Camille Bertault Plouescat

Soirée Concert Jazz vocal Camille Bertault

Médiathèque L’Atelier Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 21:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Camille Bertault déjoue les catégories la virtuosité coltranienne, la place du texte, le swing impeccable, l’incarnation très comédienne de certaines chansons, la mosaïque d’influences et de références… Son dernier album fait l’effet d’une furie qui se déploierait avec précaution. Incontestablement la révélation française du jazz vocal sur les 5 dernières années. Victoire du jazz 2023 catégorie vocal

Information et réservation à l’office de tourisme de Plouescat ou au 02 98 69 62 18 .

Médiathèque L’Atelier Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 62 18

