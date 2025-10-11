Soirée concert Jurgi Ekiza eta Julii Sharp Larceveau-Arros-Cibits

Soirée concert Jurgi Ekiza eta Julii Sharp Larceveau-Arros-Cibits samedi 11 octobre 2025.

Restaurant Espelettenia Larceveau-Arros-Cibits Pyrénées-Atlantiques

Concert des artistes Jurgi Ekiza et de Julii Sharp, dans le cadre de la programmation culturelle automnale de Baipelletenia Elkartea.   .

Restaurant Espelettenia Larceveau-Arros-Cibits 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 81 91 

