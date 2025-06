Soirée concert – Bar du Marché Lapalisse 5 juillet 2025 19:00

Allier

Soirée concert Bar du Marché 22 Rue Winston Churchill Lapalisse Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-05 22:30:00

Date(s) :

2025-07-05

Soirée avec concert le groupe « Nos Belles Années », chanson 70/80. Repas sur réservation (jambon à la broche, pommes de terre cuite dans la braise, fromage, dessert).

Bar du Marché 22 Rue Winston Churchill

Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 65 36 54 boug03@outlook.fr

English : Concert evening

Evening with concert by the group « Nos Belles Années », 70/80s chanson. Meal on reservation (ham on the spit, potatoes cooked in the embers, cheese, dessert).

German :

Abendveranstaltung mit Konzert der Gruppe « Nos Belles Années », Chanson 70/80. Essen auf Vorbestellung (Schinken am Spieß, in der Glut gegarte Kartoffeln, Käse, Dessert).

Italiano :

Serata con concerto del gruppo « Nos Belles Années », chanson anni 70/80. Pasto su prenotazione (prosciutto allo spiedo, patate cotte nella brace, formaggio, dessert).

Espanol :

Velada con concierto del grupo « Nos Belles Années », chanson de los años 70/80. Comida previa reserva (jamón al asador, patatas a la brasa, queso, postre).

L’événement Soirée concert Lapalisse a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de tourisme du pays de Lapalisse