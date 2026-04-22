Soirée concert Salle des fêtes Larnaud
Soirée concert Salle des fêtes Larnaud vendredi 12 juin 2026.
Larnaud
Soirée concert
Salle des fêtes Place Eugène Forêt Larnaud Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
L’association H2C vous donne rendez-vous pour une soirée musicale et conviviale dans le parc de la salle des fêtes.
Ouverture de la buvette à 19h, restauration assurée par le Gone Truck et concert à 20h avec le groupe AFTER et ses reprises rock.
Concert gratuit avec participation au chapeau . Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps. .
Salle des fêtes Place Eugène Forêt Larnaud 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté h2c.association@gmail.com
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English : Soirée concert
L’événement Soirée concert Larnaud a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme JurAbsolu
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