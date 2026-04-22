Soirée concert Salle des fêtes Larnaud

Larnaud

Soirée concert

Salle des fêtes Place Eugène Forêt Larnaud Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

L’association H2C vous donne rendez-vous pour une soirée musicale et conviviale dans le parc de la salle des fêtes.

Ouverture de la buvette à 19h, restauration assurée par le Gone Truck et concert à 20h avec le groupe AFTER et ses reprises rock.

Concert gratuit avec participation au chapeau . Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps. .

Salle des fêtes Place Eugène Forêt Larnaud 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté h2c.association@gmail.com

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English : Soirée concert

L’événement Soirée concert Larnaud a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme JurAbsolu