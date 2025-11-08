SOIRÉE CONCERT LES COMÉDIES MUSICALES Bages
SOIRÉE CONCERT LES COMÉDIES MUSICALES Bages samedi 8 novembre 2025.
SOIRÉE CONCERT LES COMÉDIES MUSICALES
Bages Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Les comédies musicales font leur show par Etin’scène. Organisée par arts vivants.
8€. Gratuit 12 ans. Billetterie sur place.
.
Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 71 25
English :
Musicals put on a show by Etin’scène. Organized by arts vivants.
8?. Free for children under 12. Tickets available on site.
German :
Musicals zeigen ihre Show von Etin’scène. Organisiert von arts vivants.
8?. Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren. Eintrittskarten vor Ort.
Italiano :
I musical messi in scena da Etin’scène. Organizzato da arts vivants.
8?. Gratuito per i minori di 12 anni. Biglietti disponibili sul posto.
Espanol :
Espectáculo musical a cargo de Etin’scène. Organizado por arts vivants.
8?. Gratis para menores de 12 años. Venta de entradas in situ.
L’événement SOIRÉE CONCERT LES COMÉDIES MUSICALES Bages a été mis à jour le 2025-10-21 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE