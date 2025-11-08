SOIRÉE CONCERT LES COMÉDIES MUSICALES Bages

SOIRÉE CONCERT LES COMÉDIES MUSICALES

Bages Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-08 20:30:00

Les comédies musicales font leur show par Etin’scène. Organisée par arts vivants.

8€. Gratuit 12 ans. Billetterie sur place.

Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 71 25

English :

Musicals put on a show by Etin’scène. Organized by arts vivants.

8?. Free for children under 12. Tickets available on site.

German :

Musicals zeigen ihre Show von Etin’scène. Organisiert von arts vivants.

8?. Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren. Eintrittskarten vor Ort.

Italiano :

I musical messi in scena da Etin’scène. Organizzato da arts vivants.

8?. Gratuito per i minori di 12 anni. Biglietti disponibili sul posto.

Espanol :

Espectáculo musical a cargo de Etin’scène. Organizado por arts vivants.

8?. Gratis para menores de 12 años. Venta de entradas in situ.

