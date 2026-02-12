Soirée concert les voix d’heartist et crêpes Ô Chemin de Ronde Rilhac-Lastours

Soirée concert les voix d’heartist et crêpes

Ô Chemin de Ronde 49 route des Chevaliers Rilhac-Lastours Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Soirée concert conviviale autour de crêpes complètes, salées et sucrées, pour partager un moment gourmand et musical. Un spectacle familial avec trois voix en harmonie qui revisitent les grands classiques du répertoire français et anglophone, dans une ambiance chaleureuse et festive, ouverte à toutes les générations. Réservation avant le 11/02. .

