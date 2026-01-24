Soirée concert Luadas Studio Auba Oloron-Sainte-Marie

Soirée concert Luadas

Studio Auba 30 Rue du 8 Mai Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Merci de venir (re)découvrir ce groupe béarnais au coeur d’Auba. De la douceur, de la poésie, de la vie et de la chanson vivante pour bien commencer l’année ! Les Luadas , femmes de la lune, interprètent un répertoire de chants polyphoniques, occitans, traditionnels et contemporains. 1ère partie Concert. 2 ème partie Bal-chaussette (amène tes plus belles chaussettes pour faire la fête).

Réservation conseillée (nombre de places limitées). .

Studio Auba 30 Rue du 8 Mai Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 98 16 26

