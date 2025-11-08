Soirée concert Magali RIPOLL Malemort

Soirée concert Magali RIPOLL Malemort samedi 8 novembre 2025.

Espace Jean Ferrat Malemort Corrèze

Tarif : 25€

Soirée évènement avec Magali RIPOLL de l’émission télévisée « N’oubliez pas les paroles ».

A 21h à l’espace Jean Ferrat.
Tarif 25€, placement libre. Réservation conseillée.   .

Espace Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 25 92 55  nicole.rigon@orange.fr

