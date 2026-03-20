SOIRÉE CONCERT “MONSIEUR SAGÈNE”.

4 Rue de l’Ormeau La Caunette Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Venez passer une superbe soirée en écoutant “Monsieur Sagène”, rétro-électro.

. Réservation recommandée pour garantir votre place.

Le Café de la Place accueille Monsieur Sagène pour une soirée concert au style rétro‑électro, où influences vintage et touches modernes se rencontrent.

L’artiste propose un univers musical singulier, mêlant mélodies accrocheuses, rythmes électro et ambiance légèrement décalée, pour une expérience à la fois accessible et originale.

Ce rendez‑vous s’inscrit pleinement dans l’esprit des Cafés de Pays proximité avec l’artiste, convivialité, ambiance chaleureuse et plaisir de partager un moment musical au cœur du village. Que l’on vienne pour découvrir un univers artistique différent, profiter d’une soirée entre amis ou simplement écouter de la musique live, l’événement promet un moment agréable et dynamique.

La réservation est recommandée afin d’assurer un accueil de qualité. .

4 Rue de l’Ormeau La Caunette 34210 Hérault Occitanie +33 6 32 13 78 60

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English :

Come and enjoy a wonderful evening listening to the retro-electro Monsieur Sagène.

. Reservations recommended to guarantee your place.

L’événement SOIRÉE CONCERT “MONSIEUR SAGÈNE”. La Caunette a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC