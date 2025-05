Soirée Concert – MONTEGUT Montégut, 16 mai 2025 20:00, Montégut.

Hautes-Pyrénées

Soirée Concert MONTEGUT 6 Route de Lombres Montégut Hautes-Pyrénées

Début : 2025-05-16 20:00:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

FISHTALE, duo folk rock tout en ballade et en balade au Rose café

Pensez à réserver votre soirée.

Renseignements 06 66 93 77 26

MONTEGUT 6 Route de Lombres

Montégut 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 66 93 77 26

English :

FISHTALE, a folk-rock duo with a ballad and a stroll at the Rose café?

Don’t forget to book your evening.

Information 06 66 93 77 26

German :

FISHTALE, ein Folkrock-Duo, das ganz auf Balladen und Spaziergänge im Rose Café setzt?

Denken Sie daran, den Abend zu reservieren.

Informationen 06 66 93 77 26

Italiano :

FISHTALE, un duo folk-rock tutto ballate e passeggiate al Rose café?

Non dimenticate di prenotare la vostra serata.

Informazioni 06 66 93 77 26

Espanol :

FISHTALE, un dúo folk-rock de baladas y paseos por el café Rose?

No olvide reservar su velada.

Información 06 66 93 77 26

