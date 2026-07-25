Soirée concert Old Up Le Coup de Pompe Bouafles
samedi 8 août 2026 · Le Coup de Pompe · Bouafles
Informations pratiques
Bouafles
Soirée concert Old Up
Le Coup de Pompe 1 chemin les Norets Bouafles Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Envie d’une bonne soirée Pop/Rock avec de la musique en live ? Le restaurant Au Coup de Pompe vous invite à un concert exclusif du groupe Old-Up. Venez vibrer au rythme des reprises rock tout en profitant d’une formule repas complète et gourmande conçue spécialement pour l’occasion. .
Le Coup de Pompe 1 chemin les Norets Bouafles 27700 Eure Normandie +33 6 18 22 33 95 lecoupdepompe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée concert Old Up
L’événement Soirée concert Old Up Bouafles a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération