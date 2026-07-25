Soirée concert Old Up Le Coup de Pompe Bouafles

Informations pratiques

Bouafles

Soirée concert Old Up

Le Coup de Pompe 1 chemin les Norets Bouafles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Envie d’une bonne soirée Pop/Rock avec de la musique en live ? Le restaurant Au Coup de Pompe vous invite à un concert exclusif du groupe Old-Up. Venez vibrer au rythme des reprises rock tout en profitant d’une formule repas complète et gourmande conçue spécialement pour l’occasion. .

Le Coup de Pompe 1 chemin les Norets Bouafles 27700 Eure Normandie +33 6 18 22 33 95 lecoupdepompe@gmail.com

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English : Soirée concert Old Up

L’événement Soirée concert Old Up Bouafles a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération