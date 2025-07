Soirée concert Ottrott

Une soirée qui mêle vin, musique et convivialité dans un cadre authentique. Dégustations, food truck, concert live et ambiance chaleureuse le Domaine vous ouvre ses portes pour un moment festif !

Et si vous fêtiez le 14 juillet dans un cadre authentique ? Le Domaine Fritz-Schmitt ouvre ses portes pour une soirée rock & vin à la bonne franquette, placée sous le signe de la convivialité.

Au programme :

– Concert live avec les Zombie Jamboree (ambiance rock garantie)

– Dégustation des cuvées emblématiques du Domaine, bières et softs

– Présence du food truck Le Dernier Truck avant la Faim du Monde

Un moment festif où terroir, musique et partage se rencontrent ! .

English :

An evening of wine, music and conviviality in an authentic setting. Tastings, food trucks, live concerts and a warm atmosphere: the Domaine opens its doors to you for a festive evening!

German :

Ein Abend, der Wein, Musik und Geselligkeit in einem authentischen Rahmen vereint. Weinproben, Foodtrucks, Live-Konzerte und eine herzliche Atmosphäre: Die Domaine öffnet ihre Türen für einen festlichen Moment!

Italiano :

Una serata che unisce vino, musica e convivialità in un ambiente autentico. Con degustazioni, un food truck, un concerto dal vivo e una calda atmosfera, il Domaine vi apre le porte per una serata di festa!

Espanol :

Una velada que combina vino, música y convivencia en un marco auténtico. Con degustaciones, un food truck, un concierto en directo y un ambiente acogedor, el Domaine le abre sus puertas para una velada festiva

