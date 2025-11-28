SOIRÉE CONCERT PALESTINE Saint-Martin-de-Lansuscle

SOIRÉE CONCERT PALESTINE

Rendez-vous le 28 novembre pour une soirée concert Palestine à Saint Martin de Lansuscle ! Au programme à 18H petits films sur les semences en Palestine, à 19H Repas vente de produits palestiniens et à 20h30 Concert de Palestine sur scène

Rendez-vous le 28 novembre pour une soirée concert Palestine au Temple de Saint Martin de Lansuscle !

Au programme

– 18H projection du Film Seeds of Dignity

– 18H30 Vente de semences potagères des pays du Levant

– 19H Repas vente de produits palestiniens

– 20H30 Concert du groupe Palestine sur scène (oud, daf, ney et poèmes déclamés)

Soirée de soutien à prix libre, tous les bénéfices seront dédiés à la mise en place de fermes semencières en Palestine. .

Temple Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 6 79 91 21 03

English :

Join us on November 28 for an evening of Palestine concerts at Saint Martin de Lansuscle! Program: at 6pm: short films on seeds in Palestine, at 7pm: meal sale of Palestinian products and at 8:30pm: Palestine concert on stage

German :

Am 28. November findet in Saint Martin de Lansuscle ein Konzertabend in Palästina statt! Programm: 18 Uhr: Kurzfilme über das Saatgut in Palästina, 19 Uhr: Essen Verkauf von palästinensischen Produkten und 20.30 Uhr: Palästina-Konzert auf der Bühne

Italiano :

Unitevi a noi il 28 novembre per una serata di concerti sulla Palestina a Saint Martin de Lansuscle! Programma: ore 18.00: cortometraggi sui semi in Palestina, ore 19.00: pranzo vendita di prodotti palestinesi e ore 20.30: concerto in Palestina sul palco

Espanol :

Acompáñenos el 28 de noviembre en una velada de conciertos sobre Palestina en Saint Martin de Lansuscle Programa: 18.00 h: cortometrajes sobre las semillas en Palestina, 19.00 h: comida-venta de productos palestinos y 20.30 h: concierto Palestina en el escenario

