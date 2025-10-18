Soirée concert- repas au restaurant aux 2 coqs Restaurant aux 2 coqs Bas-en-Basset

Soirée concert- repas au restaurant aux 2 coqs Restaurant aux 2 coqs Bas-en-Basset samedi 18 octobre 2025.

Soirée concert- repas au restaurant aux 2 coqs

Restaurant aux 2 coqs 12 prés du milieu Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Repas concert animé par BENJ sur les traces des vieilles canailles.

menu buffet tout inclus hors boisson

Uniquement sur réservation auprès des offices de tourisme ou aux restaurants aux 2 coqs

Restaurant aux 2 coqs 12 prés du milieu Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 72 15

English :

Dinner concert with BENJ on the trail of the old scoundrels.

all-inclusive buffet menu excluding drinks

Reservations only at tourist offices or 2 coqs restaurants

German :

Konzertmahlzeit mit BENJ auf den Spuren der alten Schurken.

all-inclusive-Buffetmenü ohne Getränke

Nur mit Reservierung bei den Tourismusbüros oder in den Restaurants aux 2 coqs

Italiano :

Pasto con musica dal vivo di BENJ sulle orme delle vecchie canaglie.

menu a buffet tutto compreso, bevande escluse

Prenotazione obbligatoria presso gli uffici turistici o i 2 ristoranti coqs

Espanol :

Comida con música en directo a cargo de BENJ siguiendo los pasos de los antiguos canallas.

menú buffet todo incluido sin bebidas

Reserva obligatoria en las oficinas de turismo o en los 2 restaurantes coqs

