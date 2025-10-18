Soirée concert- repas au restaurant aux 2 coqs Restaurant aux 2 coqs Bas-en-Basset
Repas concert animé par BENJ sur les traces des vieilles canailles.
menu buffet tout inclus hors boisson
Uniquement sur réservation auprès des offices de tourisme ou aux restaurants aux 2 coqs
Restaurant aux 2 coqs 12 prés du milieu Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 72 15
Dinner concert with BENJ on the trail of the old scoundrels.
all-inclusive buffet menu excluding drinks
Reservations only at tourist offices or 2 coqs restaurants
Konzertmahlzeit mit BENJ auf den Spuren der alten Schurken.
all-inclusive-Buffetmenü ohne Getränke
Nur mit Reservierung bei den Tourismusbüros oder in den Restaurants aux 2 coqs
Pasto con musica dal vivo di BENJ sulle orme delle vecchie canaglie.
menu a buffet tutto compreso, bevande escluse
Prenotazione obbligatoria presso gli uffici turistici o i 2 ristoranti coqs
Comida con música en directo a cargo de BENJ siguiendo los pasos de los antiguos canallas.
menú buffet todo incluido sin bebidas
Reserva obligatoria en las oficinas de turismo o en los 2 restaurantes coqs
L’événement Soirée concert- repas au restaurant aux 2 coqs Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron