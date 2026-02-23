Soirée concert/repas Treignat
Soirée concert/repas Treignat samedi 7 mars 2026.
Soirée concert/repas
Salle des fêtes Treignat Treignat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Le samedi 7 mars 2026 l’ASPRT organise pour la deuxième fois un concert au profit de la restauration du lavoir dans la salle des fêtes de Treignat avec Fingers
.
Salle des fêtes Treignat Treignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 32 59 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Saturday March 7, 2026, the ASPRT is organizing its second benefit concert for the restoration of the washhouse in the Treignat village hall, with Fingers
L’événement Soirée concert/repas Treignat a été mis à jour le 2026-02-23 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ