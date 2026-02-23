Soirée concert/repas

Salle des fêtes Treignat Treignat Allier

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Le samedi 7 mars 2026 l’ASPRT organise pour la deuxième fois un concert au profit de la restauration du lavoir dans la salle des fêtes de Treignat avec Fingers

Salle des fêtes Treignat Treignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 32 59 35

On Saturday March 7, 2026, the ASPRT is organizing its second benefit concert for the restoration of the washhouse in the Treignat village hall, with Fingers

L’événement Soirée concert/repas Treignat a été mis à jour le 2026-02-23 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ