Soirée concert « Riff’Hifi à Bours » – TARBES Tarbes, 10 mai 2025 20:30, Tarbes.

Hautes-Pyrénées

Soirée concert « Riff’Hifi à Bours » TARBES Route de Bours Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-05-10 20:30:00

fin : 2025-05-10

2025-05-10

Pour ce 2eme Riff’Hifi à Bours de 2025, deux groupes

> Forest of Beards le groupe offre un stoner velu et graisseux, ce trio propose une musique puissante et énergique avec une pointe d’humour !

> ABERDEEN Plongez au cœur de l’univers musical de NIRVANA avec ce groupe tribute

Pas de food-truck, buvette sur place

Ouverture des portes 20h30

BILLETTERIE > Voir site internet (bloc Coordonnées)

8€ en prévente

10€ sur place

Gratuit 12 ans

.

TARBES Route de Bours

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

For this 2nd Riff?Hifi à Bours of 2025, two groups

> Forest of Beards: offering hairy, greasy stoner, this trio delivers powerful, energetic music with a touch of humor!

> ABERDEEN: Immerse yourself in the musical world of NIRVANA with this tribute band

No food-truck, refreshments on site

Doors open 8:30pm

TICKETS > See website (Contact block)

8? in presale

10? on site

Free ? 12 years old

German :

Für dieses 2. Riff?Hifi in Bours aus dem Jahr 2025 wurden zwei Gruppen

> Forest of Beards: Die Band bietet haarigen und schmierigen Stoner, dieses Trio bietet kraftvolle und energiegeladene Musik mit einer Prise Humor!

> ABERDEEN: Tauchen Sie mit dieser Tribute-Band in die musikalische Welt von NIRVANA ein

Kein Foodtruck, Erfrischungsgetränke vor Ort

Öffnung der Türen 20.30 Uhr

TICKETS > Siehe Website (Block Kontaktdaten)

8? im Vorverkauf

10? vor Ort

Kostenlos ? 12 Jahre

Italiano :

Per questo 2° Riff?Hifi a Bours nel 2025, due gruppi

> Forest of Beards: un trio stoner peloso e unto che propone una musica potente ed energica con un tocco di umorismo!

> ABERDEEN: un’immersione nel cuore dell’universo musicale dei NIRVANA con questa tribute band

Niente food-truck, rinfreschi in loco

Apertura porte alle 20.30

BIGLIETTI > Vedere il sito web (blocco contatti)

8? in anticipo

10? sul posto

Gratuito per i bambini di ? 12 anni

Espanol :

Para este 2º Riff?Hifi à Bours de 2025, dos grupos

> Forest of Beards: ¡un trío de stoner peludo y grasiento que ofrece una música potente y enérgica con un toque de humor!

> ABERDEEN: Sumérjase en el corazón del universo musical de NIRVANA con este grupo tributo

Sin food-truck, refrescos in situ

Apertura de puertas a las 20.30 h

ENTRADAS > Ver página web (Datos de contacto bloqueados)

8? anticipada

10? in situ

Gratis para ? 12 años

