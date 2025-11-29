Soirée concert Riff’Hifi TARBES Tarbes
Soirée concert Riff’Hifi TARBES Tarbes samedi 29 novembre 2025.
Soirée concert Riff’Hifi
TARBES Route de Bours Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Pour ce 3ème Riff’Hifi à Bours de 2025, deux groupes
– Bad Gateway Punk rock mélodique Pyrénéen !!
– PogoSticks Plongez au cœur de l’univers musical des RED HOT CHILI PEPPERS avec ce groupe tribute
Pas de food-truck, buvette sur place
.
TARBES Route de Bours Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
For this 3rd Riff’Hifi à Bours of 2025, two bands
– Bad Gateway: Pyrenean melodic punk rock!
– PogoSticks: Immerse yourself in the musical world of RED HOT CHILI PEPPERS with this tribute band
No food-truck, refreshments on site
German :
Für dieses 3. Riff’Hifi in Bours von 2025 wurden zwei Bands
– Bad Gateway: Melodischer Punkrock aus den Pyrenäen!!!
– PogoSticks: Tauchen Sie mit dieser Tribute-Band in die Musikwelt der RED HOT CHILI PEPPERS ein
Kein Foodtruck, Erfrischungsgetränke vor Ort
Italiano :
Per questo 3° Riff’Hifi à Bours del 2025, due gruppi
– Bad Gateway: punk rock melodico dai Pirenei!
– PogoSticks: immergetevi nel mondo musicale dei RED HOT CHILI PEPPERS con questa tribute band
Niente food-truck, ristoro in loco
Espanol :
Para este 3er Riff’Hifi à Bours de 2025, dos grupos
– Bad Gateway: ¡Punk rock melódico de los Pirineos!
– PogoSticks: Sumérgete en el universo musical de los RED HOT CHILI PEPPERS con este grupo tributo
Sin food-truck, refrescos in situ
L’événement Soirée concert Riff’Hifi Tarbes a été mis à jour le 2025-11-21 par OT de Tarbes|CDT65