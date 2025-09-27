Soirée concert rock au profit des animaux Figeac

Soirée concert rock au profit des animaux Figeac samedi 27 septembre 2025.

Soirée concert rock au profit des animaux

salle balène Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 18:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Les portes s’ouvriront dès 18h30

Les portes s’ouvriront dès 18h30. L’énergie sera au rendez-vous pour un concert rock avec le groupe Ti Punk, dont le show commencera à 20h00. Une buvette et un stand de l’association seront à votre disposition, et toute notre équipe de bénévoles motivés sera présente pour vous accueillir dans la joie et la bonne humeur.

Depuis 30 ans, l’association MASAQ œuvre sans relâche pour offrir une seconde chance aux chats et aux chiens de la communauté de commune du Grand Figeac. Pour célébrer cet anniversaire et poursuivre notre mission essentielle, nous avons besoin de votre aide. .

salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie masaq46@hotmail.fr

English :

Doors open at 6:30 pm

German :

Die Türen werden ab 18:30 Uhr geöffnet

Italiano :

Apertura porte alle 18.30

Espanol :

Apertura de puertas a las 18.30

L’événement Soirée concert rock au profit des animaux Figeac a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Figeac