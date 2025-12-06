Soirée concert Saint-Affrique

Soirée concert

Nous avons besoin que le soleil revienne ! Et franchement… quoi de mieux qu’un bon concert pour remettre de la chaleur, de la bonne humeur et un peu de lumière dans nos soirées d’hiver ?

Alors préparez-vous, car Papice & CasaVoice arrivent pour enflammer votre samedi soir !

Ce groupe déborde d’énergie, de rythme, de sourire… bref, une véritable bouffée de soleil qui va vous faire voyager dès les premières notes.

Laissez-vous porter par leurs voix, leurs vibrations colorées, leur musique pleine de vie.

Une soirée où l’on chante, où l’on danse, où l’on oublie tout… sauf l’essentiel passer un bon moment ensemble .

English :

We need the sun back! And frankly? what could be better than a good concert to bring warmth, good humor and a little light back into our winter evenings?

