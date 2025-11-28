Soirée-concert V and B Saint Marcel Vernon Saint-Marcel

Soirée-concert

V and B Saint Marcel Vernon 9 rue des Chaumes Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Venez profiter d’une soirée unique mêlant musique et art ! L’artiste Mister Hardearly vous fera vibrer avec son concert, tandis qu’Urban Legend Tattoo proposera des flash tattoos pour les amateurs de créations originales. Une ambiance festive et créative à ne pas manquer. .

V and B Saint Marcel Vernon 9 rue des Chaumes Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59 vernon@vandb.fr

English : Soirée-concert

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée-concert Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-11-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération