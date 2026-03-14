Soirée concert Saint Pas Triste Au Coin Cosy Arthez-de-Béarn

Soirée concert Saint Pas Triste

Au Coin Cosy 18 place du Palais Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Avec Jeff le chanteur , un auteur-compositeur interprète aux textes engagés, humoristiques et émouvants. .

Au Coin Cosy 18 place du Palais Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 47 27 74

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English : Soirée concert Saint Pas Triste

L’événement Soirée concert Saint Pas Triste Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Coeur de Béarn