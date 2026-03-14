Soirée concert Saint Pas Triste Au Coin Cosy Arthez-de-Béarn
Soirée concert Saint Pas Triste Au Coin Cosy Arthez-de-Béarn vendredi 20 mars 2026.
Soirée concert Saint Pas Triste
Au Coin Cosy 18 place du Palais Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Avec Jeff le chanteur , un auteur-compositeur interprète aux textes engagés, humoristiques et émouvants. .
Au Coin Cosy 18 place du Palais Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 47 27 74
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English : Soirée concert Saint Pas Triste
L’événement Soirée concert Saint Pas Triste Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Coeur de Béarn