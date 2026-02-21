Soirée concert Saint Patrick sous le préau Hadol

Soirée concert Saint Patrick

sous le préau Place de la mairie Hadol Vosges

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14 21:00:00

2026-03-14

Les Amis de l’école vous donne rendez vous pour une soirée Saint Patrick

Un duo exclusif et explosif, vosgiens (et oui toujours local !) qui vous fera redécouvrir des classiques du pop rock et aussi du pop rock irlandais.

Au plaisir de vous les faire découvrir car ils peuvent bien cacher quelques instruments originaux qui éveilleront la curiosité des petits et des grands !

Pour une Saint Patrick réussie il faut bien boire, bien danser et aussi bien manger

Nous vous proposons des planches apéro, pour accompagner les bières de Jéremi le Brasseur.

Plance apéro en pré commande

Composition 300g mixte charcuterie/fromages + 1 miche de pain

Tenue verte recommandéeTout public

sous le préau Place de la mairie Hadol 88220 Vosges Grand Est +33 6 32 53 23 11 amis.ecolehadol@gmail.com

English :

Les Amis de l’école invites you to a St. Patrick’s evening

An exclusive and explosive duo from the Vosges (and yes, still local!) who will make you rediscover pop rock classics, as well as Irish pop rock.

We look forward to introducing you to them, as they may well be hiding a few original instruments that will arouse the curiosity of young and old alike!

For a successful Saint Patrick’s Day, you need to drink well, dance well and eat well too

We’re offering aperitif platters to accompany Jéremi le Brasseur’s beers.

Pre-ordered aperitif board

Composition: 300g mixed charcuterie/cheese + 1 loaf of bread

Green clothing recommended

L’événement Soirée concert Saint Patrick Hadol a été mis à jour le 2026-02-21 par OT EPINAL ET SA REGION