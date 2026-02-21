Soirée concert Saint Patrick sous le préau Hadol
Soirée concert Saint Patrick sous le préau Hadol samedi 14 mars 2026.
Soirée concert Saint Patrick
sous le préau Place de la mairie Hadol Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14 21:00:00
2026-03-14
Les Amis de l’école vous donne rendez vous pour une soirée Saint Patrick
Un duo exclusif et explosif, vosgiens (et oui toujours local !) qui vous fera redécouvrir des classiques du pop rock et aussi du pop rock irlandais.
Au plaisir de vous les faire découvrir car ils peuvent bien cacher quelques instruments originaux qui éveilleront la curiosité des petits et des grands !
Pour une Saint Patrick réussie il faut bien boire, bien danser et aussi bien manger
Nous vous proposons des planches apéro, pour accompagner les bières de Jéremi le Brasseur.
Plance apéro en pré commande
Composition 300g mixte charcuterie/fromages + 1 miche de pain
Tenue verte recommandéeTout public
sous le préau Place de la mairie Hadol 88220 Vosges Grand Est +33 6 32 53 23 11 amis.ecolehadol@gmail.com
English :
Les Amis de l’école invites you to a St. Patrick’s evening
An exclusive and explosive duo from the Vosges (and yes, still local!) who will make you rediscover pop rock classics, as well as Irish pop rock.
We look forward to introducing you to them, as they may well be hiding a few original instruments that will arouse the curiosity of young and old alike!
For a successful Saint Patrick’s Day, you need to drink well, dance well and eat well too
We’re offering aperitif platters to accompany Jéremi le Brasseur’s beers.
Pre-ordered aperitif board
Composition: 300g mixed charcuterie/cheese + 1 loaf of bread
Green clothing recommended
