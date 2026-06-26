Informations pratiques

Saint-Pois

Soirée concert

9 bis route de Cuves Saint-Pois Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Les médiathèques fêtent l’été. Rendez-vous dans la cour de l’ancien collège pour le concert des Einergumentsh (musique traditionnelle klezmer). Jeux de société et jeux en bois vous attendent également. Stand de boissons sur place. Possibilité d’apporter votre pique-nique. .

9 bis route de Cuves Saint-Pois 50670 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

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English : Soirée concert

L’événement Soirée concert Saint-Pois a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Villedieu-les-Poêles