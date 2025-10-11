Soirée concert salsa Salle Robert Lapuelle Oradour-sur-Glane

Soirée concert salsa

Salle Robert Lapuelle Rue du 19 Mars 1962 Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Plongez dans l’ambiance chaleureuse et festive d’Oradour-sur-Glane avec une soirée placée sous le signe de la salsa ! Le comité de jumelage Oradour-sur-Glane Belchite vous invite à vibrer au rythme envoûtant du groupe LA MECANICA, dont l’énergie communicative fera danser toute la salle. Une piste de danse vous attend pour profiter pleinement de cette atmosphère latine irrésistible, où convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous. Entre amis, en famille ou en couple, laissez-vous emporter par les sonorités ensoleillées et partagez un moment unique qui promet chaleur, rires et complicité.

Réservez dès maintenant vos places (avant le 4 octobre) et ne manquez pas cette soirée colorée qui fera battre votre cœur au tempo de la salsa ! 1 assiette de tapas offerte. .

Salle Robert Lapuelle Rue du 19 Mars 1962 Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 42 52 54

