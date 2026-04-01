Sancerre

Soirée concert

3 Place du Puits Saint-Jean Sancerre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Venez nombreux assister au retour de Wasco Blue house et leur folk music.

Soirée plaisir garantie !!

Venez nombreux assister au retour de Wasco Blue house et leur folk music.

Soirée plaisir garantie !! .

3 Place du Puits Saint-Jean Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 39 16

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English :

Come and enjoy the return of Wasco Blue house and their folk music.

An evening of pleasure guaranteed!

L’événement Soirée concert Sancerre a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du Grand Sancerrois