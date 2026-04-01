Soirée concert Sancerre
Soirée concert Sancerre vendredi 24 avril 2026.
Sancerre
Soirée concert
3 Place du Puits Saint-Jean Sancerre Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Venez nombreux assister au retour de Wasco Blue house et leur folk music.
Soirée plaisir garantie !!
Venez nombreux assister au retour de Wasco Blue house et leur folk music.
Soirée plaisir garantie !! .
3 Place du Puits Saint-Jean Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 39 16
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English :
Come and enjoy the return of Wasco Blue house and their folk music.
An evening of pleasure guaranteed!
L’événement Soirée concert Sancerre a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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