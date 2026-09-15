AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire
Soirée Concert Show V.O à la Cave des Chouans La Cave des Chouans Talmont-Saint-Hilaire
samedi 26 septembre 2026 · La Cave des Chouans · Talmont-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Talmont-Saint-Hilaire
Soirée Concert Show V.O à la Cave des Chouans
La Cave des Chouans 28 Rue des Chaudronniers Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
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La Cave des Chouans 28 Rue des Chaudronniers Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 89 37
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English :
L’événement Soirée Concert Show V.O à la Cave des Chouans Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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