UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

Soirée Concert Show V.O à la Cave des Chouans La Cave des Chouans Talmont-Saint-Hilaire

samedi 26 septembre 2026 · La Cave des Chouans · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
La Cave des Chouans
Adresse
28 Rue des Chaudronniers
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

Soirée Concert Show V.O à la Cave des Chouans

La Cave des Chouans 28 Rue des Chaudronniers Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

  .

La Cave des Chouans 28 Rue des Chaudronniers Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 89 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Concert Show V.O à la Cave des Chouans Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)