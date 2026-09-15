Soirée Concert Show V.O à la Cave des Chouans La Cave des Chouans Talmont-Saint-Hilaire

samedi 26 septembre 2026 · La Cave des Chouans · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Talmont-Saint-Hilaire

Soirée Concert Show V.O à la Cave des Chouans

La Cave des Chouans 28 Rue des Chaudronniers Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

.

La Cave des Chouans 28 Rue des Chaudronniers Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 89 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Concert Show V.O à la Cave des Chouans Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral