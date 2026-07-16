Informations pratiques

Cause-de-Clérans

Soirée concert sous les tilleuls

Inyaqab Cause-de-Clérans Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Prenez place sous les tilleuls centenaires pour une soirée conviviale et musicale.

Dès 18h buvette et petite restauration

A 20h Manyl EtCie viendront nous ambiancer pour la sortie de leur tout 1er album… L’étincelle.

On a hâte de vous retrouver ! .

Inyaqab Cause-de-Clérans 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 42 84 19 contact@inyaqab.fr

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English : Soirée concert sous les tilleuls

L’événement Soirée concert sous les tilleuls Cause-de-Clérans a été mis à jour le 2026-07-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides