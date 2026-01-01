Soirée concert spéciale Canada-Québec Salle des Concerts Le Mans

Soirée concert spéciale Canada-Québec

Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-21 20:30:00

fin : 2026-01-21

2026-01-21

Soirée concerts avec Adam Basanta, Ianna Book, Joël Lavoie et Nicolas Bernier

Ce concert fait suite à la table ronde Panorama des arts audios au Québec intitulée Trajectoires, scènes et politiques publiques

Adam Basanta “Small Movements” (live feedback)

S’appuyant sur des techniques de rétroaction contrôlée, perfectionnées au fil d’une série d’installations sonores entre 2014 et 2019, cette performance repose sur la collaboration entre les actions de l’interprète, les spécificités du matériel de production sonore et la modification des relations acoustiques et spatiales entre les différentes technologies.

Des microphones portatifs produisent des mélodies et des accords de rétroaction harmonique, délicats et à faible volume ; des bocaux sont placés sur les haut-parleurs comme filtres sonores physiques ; des magnétophones à cassettes enregistrent leur environnement et le diffusent en boucles déphasées, créant un sentiment de mystère et d’émerveillement quant à la manière dont les résultats musicaux sont obtenus.

Ianna Book “Eros Circuitry” (performance A/V modulaire)

Eros Circuitry est une performance au cours de laquelle Ianna Book explore une connexion intime à l’aide d’un synthétiseur modulaire et de jouets sexuels.

En utilisant des capteurs cutanés qu’elle fait glisser sur sa peau, elle capte l’électricité naturellement générée par son corps pour créer des modulations sonores.

En intégrant également des vibromasseurs comme sources sonores, elle propose une expérience audiovisuelle unique qui provoque un trouble un sentiment paradoxal mêlant chaleur et froideur, proximité et isolement.

Joël Lavoie “Cet horizon qui se déplie” (Live modulaire)

En manipulant par concaténation et algorithmie des micro-boucles et fragments d’enregistrements captés lors de dérives sonores dans quelques milieux urbains, cette pièce performative explore les improbables permutations et enchevêtrement musicaux dans la recomposition spontanée d’un temps-paysage d’une durée sensible ; un horizon qui se déplie devant soi.

Nicolas Bernier “Visions Couleurs” (live A/V modulaire)

Proposant un flux ininterrompu de vives couleurs sonores et visuelles, Visions couleurs est un solo pour synthétiseur modulaire. Pour permettre à l’artiste de jouer les couleurs comme on joue de la musique, les paramètres sonores sont étroitement liés à un programme vidéo qui interprète en temps réel les textures sonores du synthétiseur.

À propos des artistes

Adam Basanta (b1985) vit et travaille à Montréal depuis 2010. Après avoir étudié la composition musicale contemporaine, il a développé une pratique artistique large, expérimentale et autodidacte dans le domaine des installations mixtes. À travers divers médias et techniques, il étudie la technologie en tant que point de rencontre de systèmes simultanés et superposés ; un nexus de forces culturelles, informatiques, biologiques et économiques.

Ianna Book est une artiste multidisciplinaire montréalaise. Sa pratique, à la croisée des arts visuels, de la performance et de la musique expérimentale, interroge l’identité, l’émancipation et les liens entre le corps et la technologie. À travers des projets tels que l’essai Trans Avenue ou la performance Eros Circuitry , elle génère des expériences qui instaurent des espaces d’affirmation et participent à la construction de nouveaux récits culturels.

Joël Lavoie est compositeur, artiste sonore et ingénieur du son basé à Montréal. Ses œuvres qui prennent la forme de performances, d’installations et d’enregistrements explorent le subconscient individuel et collectif à travers des paysages sonores faits d’enregistrements de terrain et de synthèse générative. Son travail interroge la mémoire, l’ailleurs et la perception des espaces habités.

Nicolas Bernier est artiste, producteur et professeur de composition et arts sonores à l’Université de Montréal. Lauréat de plus de vingt distinctions, dont le prestigieux Golden Nica d’Ars Electronica (2013), il expose et performe depuis plus de vingt ans dans les grands festivals et centres d’art internationaux. Auteur de Sur le diapason (Les Presses du réel, 2019), il développe une œuvre où la performativité du son électronique rencontre les arts visuels, la danse, le théâtre et la poésie.

Visuel © Marco Giugliarelli .

Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

