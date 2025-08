Soirée Concert Sunriser Guinguette Le Berceau La Crèche

Soirée Concert Sunriser Guinguette Le Berceau La Crèche mercredi 20 août 2025.

Soirée Concert Sunriser Guinguette Le Berceau

20 Avenue de Paris La Crèche Deux-Sèvres

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-20

2025-08-20

La guinguette Le Berceau accueille Sunriser pour une soirée concert pleine d’énergie et de bonnes vibrations !

De 18h à minuit, laissez-vous emporter par le son solaire et entraînant du groupe Sunriser, entre pop-rock, groove et mélodies envoûtantes. Un live à ciel ouvert, une ambiance détendue, des amis, de quoi grignoter et trinquer… tous les ingrédients sont réunis pour une soirée d’été inoubliable !

Au programme

– Concert live de Sunriser

– Planches apéro à partager

– Boissons fraîches pour prolonger le plaisir

– Une ambiance conviviale au cœur de La Crèche

Venez vibrer, chanter, danser ou simplement profiter du moment sous les guirlandes de la guinguette. .

20 Avenue de Paris La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 76 99 contact.leberceau@nebulae.co

