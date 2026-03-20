Soirée concert swing

La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Dans le cadre de Swing au Larzac. Avec Muddy Bourbon

Muddy Bourbon est un groupe français qui revisite les musiques roots américaines, entre blues, folk et rock, avec une touche moderne et chaleureuse.

Porté par une voix intense et des sonorités authentiques (guitare, contrebasse, percussions), le groupe propose un univers à la fois brut et élégant, inspiré des grands espaces et des traditions du sud des États-Unis.

A 21h30, sous le chapiteau côté Lavogne

=> Achat du billet ici .

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie

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English :

As part of Swing au Larzac. With Muddy Bourbon

L’événement Soirée concert swing La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)