Soirée concert swing

La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Dans le cadre de Swing au Larzac. Avec Paris New york sextet

Le Paris New York Sextet est un groupe de jazz swing composé de six musiciens, qui fait revivre l’ambiance des années 1920 à 1940 entre Paris et New York.

Leur répertoire, mêlant grands standards et arrangements dynamiques, est conçu pour faire vibrer autant les amateurs de jazz que les danseurs (Lindy Hop, Charleston). Sur scène, leur énergie communicative transforme chaque concert en véritable bal swing, festif et immersif.

A 21h30, sous le chapiteau côté Lavogne

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La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie

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English :

As part of Swing au Larzac. With Paris New york sextet

L’événement Soirée concert swing La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)