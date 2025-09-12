soirée concert symphonique et choral au ciné de Montguyon Montguyon
soirée concert symphonique et choral au ciné de Montguyon
Début : 2025-09-12 20:00:00
2025-09-12
Concert de l’Orchestre National Bordeaux aquitaine
Choeur de l’Opéra National de Bordeaux
cinéma de Montguyon Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 69 52 mediatheque.montguyon@orange.fr
English :
Concert by the Bordeaux Aquitaine National Orchestra
Opéra National de Bordeaux Chorus
German :
Konzert des Orchestre National Bordeaux aquitaine
Chor der Opéra National de Bordeaux
Italiano :
Concerto dell’Orchestra Nazionale di Bordeaux Aquitania
Coro dell’Opéra National de Bordeaux
Espanol :
Concierto de la Orquesta Nacional de Burdeos Aquitania
Coro de la Ópera Nacional de Burdeos
