soirée concert symphonique et choral au ciné de Montguyon Montguyon

cinéma de Montguyon Montguyon Charente-Maritime

Début : 2025-09-12 20:00:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Concert de l’Orchestre National Bordeaux aquitaine

Choeur de l’Opéra National de Bordeaux

cinéma de Montguyon Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 69 52 mediatheque.montguyon@orange.fr

English :

Concert by the Bordeaux Aquitaine National Orchestra

Opéra National de Bordeaux Chorus

German :

Konzert des Orchestre National Bordeaux aquitaine

Chor der Opéra National de Bordeaux

Italiano :

Concerto dell’Orchestra Nazionale di Bordeaux Aquitania

Coro dell’Opéra National de Bordeaux

Espanol :

Concierto de la Orquesta Nacional de Burdeos Aquitania

Coro de la Ópera Nacional de Burdeos

