SOIRÉE CONCERT TANO EL GITANO Clermont-l’Hérault
SOIRÉE CONCERT TANO EL GITANO Clermont-l’Hérault jeudi 14 août 2025.
SOIRÉE CONCERT TANO EL GITANO
Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-14
fin : 2025-08-14
Date(s) :
2025-08-14
19h 1° partie avec DJ Joss.
22h30 concert de Tano El Gitano et les Gipsy.
Buvette et restauration sur place.
Des invités-surprises seront annoncés quelques jours avant l’événement.
Venez nombreux pour cette soirée concert
19h 1° partie avec DJ Joss.
22h30 concert de Tano El Gitano et les Gipsy.
Buvette et restauration sur place.
Des invités-surprises seront annoncés quelques jours avant l’événement. .
Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00
English :
7pm: Part 1 with DJ Joss.
10:30pm: concert by Tano El Gitano and Les Gipsy.
Refreshments and food on site.
Surprise guests will be announced a few days before the event.
German :
19 Uhr: 1° Teil mit DJ Joss.
22.30 Uhr: Konzert von Tano El Gitano und den Gipsys.
Getränke und Essen vor Ort.
Überraschungsgäste werden einige Tage vor der Veranstaltung bekannt gegeben.
Italiano :
19.00: Prima parte con DJ Joss.
ore 22.30: Concerto di Tano El Gitano e Les Gipsy.
Rinfreschi e cibo in loco.
Gli ospiti a sorpresa saranno annunciati qualche giorno prima dell’evento.
Espanol :
19.00 h: 1ª parte con DJ Joss.
22.30 h: Concierto de Tano El Gitano y Les Gipsy.
Refrescos y comida in situ.
Los invitados sorpresa se anunciarán unos días antes del evento.
L’événement SOIRÉE CONCERT TANO EL GITANO Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-08-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS