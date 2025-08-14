SOIRÉE CONCERT TANO EL GITANO Clermont-l’Hérault

SOIRÉE CONCERT TANO EL GITANO Clermont-l’Hérault jeudi 14 août 2025.

Clermont-l’Hérault Hérault

Début : 2025-08-14
fin : 2025-08-14

2025-08-14

19h 1° partie avec DJ Joss.
22h30 concert de Tano El Gitano et les Gipsy.
Buvette et restauration sur place.

Des invités-surprises seront annoncés quelques jours avant l’événement.
Venez nombreux pour cette soirée concert

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00 

English :

7pm: Part 1 with DJ Joss.
10:30pm: concert by Tano El Gitano and Les Gipsy.
Refreshments and food on site.

Surprise guests will be announced a few days before the event.

German :

19 Uhr: 1° Teil mit DJ Joss.
22.30 Uhr: Konzert von Tano El Gitano und den Gipsys.
Getränke und Essen vor Ort.

Überraschungsgäste werden einige Tage vor der Veranstaltung bekannt gegeben.

Italiano :

19.00: Prima parte con DJ Joss.
ore 22.30: Concerto di Tano El Gitano e Les Gipsy.
Rinfreschi e cibo in loco.

Gli ospiti a sorpresa saranno annunciati qualche giorno prima dell’evento.

Espanol :

19.00 h: 1ª parte con DJ Joss.
22.30 h: Concierto de Tano El Gitano y Les Gipsy.
Refrescos y comida in situ.

Los invitados sorpresa se anunciarán unos días antes del evento.

L’événement SOIRÉE CONCERT TANO EL GITANO Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-08-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS