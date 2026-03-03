Soirée Concert Tapas le bourg Sainte-Fortunade

Soirée Concert Tapas

le bourg Salle Polyvalente Sainte-Fortunade Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Concert Tapas avec La P’tite remaorque Chansons à danser sur des reprises reprisées Tarif 10 € – .

le bourg Salle Polyvalente Sainte-Fortunade 19490 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 65 57 42

English : Soirée Concert Tapas

