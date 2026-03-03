Soirée Concert Tapas le bourg Sainte-Fortunade
Soirée Concert Tapas le bourg Sainte-Fortunade samedi 7 mars 2026.
Soirée Concert Tapas
le bourg Salle Polyvalente Sainte-Fortunade Corrèze
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Concert Tapas avec La P’tite remaorque Chansons à danser sur des reprises reprisées Tarif 10 € – .
le bourg Salle Polyvalente Sainte-Fortunade 19490 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 65 57 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Concert Tapas
L’événement Soirée Concert Tapas Sainte-Fortunade a été mis à jour le 2026-02-27 par Corrèze Tourisme