Soirée Concert & Tapas VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Soirée Concert & Tapas

VIC-EN-BIGORRE Salle de quartier Saint-Aunis Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’association Saint-Aunis vous convie pour une soirée Concert & Tapas !

Une soirée musicale conviviale avec Les Music’Aunis

Au programme un apéro-concert avec le groupe La Naïade. La soirée débutera à partir de 19h30 avec une ambiance tapas, avant de laisser place au concert à 21h.

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VIC-EN-BIGORRE Salle de quartier Saint-Aunis Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 01 65 13 asso.saint.aunis@orange.fr

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English :

The Saint-Aunis association invites you to a Concert & Tapas evening!

A convivial musical evening with Les Music?Aunis

On the program: an aperitif-concert with the group La Naïade. The evening kicks off at 7:30pm with a tapas reception, followed by the concert at 9pm.

L’événement Soirée Concert & Tapas Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65