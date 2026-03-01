Soirée Concert & Tapas VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre
Soirée Concert & Tapas VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre samedi 21 mars 2026.
Soirée Concert & Tapas
VIC-EN-BIGORRE Salle de quartier Saint-Aunis Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
L’association Saint-Aunis vous convie pour une soirée Concert & Tapas !
Une soirée musicale conviviale avec Les Music’Aunis
Au programme un apéro-concert avec le groupe La Naïade. La soirée débutera à partir de 19h30 avec une ambiance tapas, avant de laisser place au concert à 21h.
.
VIC-EN-BIGORRE Salle de quartier Saint-Aunis Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 01 65 13 asso.saint.aunis@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Saint-Aunis association invites you to a Concert & Tapas evening!
A convivial musical evening with Les Music?Aunis
On the program: an aperitif-concert with the group La Naïade. The evening kicks off at 7:30pm with a tapas reception, followed by the concert at 9pm.
L’événement Soirée Concert & Tapas Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65