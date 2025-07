Soirée concert / tartes flambées Masevaux-Niederbruck

Soirée concert / tartes flambées Masevaux-Niederbruck samedi 9 août 2025.

Soirée concert / tartes flambées

14 Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-09 19:00:00

fin : 2025-08-09 22:00:00

Date(s) :

2025-08-09

Venez passer une soirée conviviale en musique avec le Collectif Musik Story ! Tartes flambées au feu de bois proposées par le Judo Club de Masevaux. Boissons fraîches, bubble tea et cocktails à déguster sur place. Sur réservation par téléphone.

Venez passer une soirée conviviale en musique avec le Collectif Musik Story ! Tartes flambées au feu de bois proposées par le Judo Club de Masevaux. Boissons fraîches, bubble tea et cocktails à déguster sur place. Sur réservation par téléphone. .

14 Rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 83 94 info@masevaux-camping.com

English :

Come and enjoy an evening of music with the Collectif Musik Story! Wood-fired tarts flambéed by the Masevaux Judo Club. Cold drinks, bubble tea and cocktails to be enjoyed on site. Reservations by telephone.

German :

Verbringen Sie einen geselligen Abend bei Musik mit dem Collectif Musik Story! Flammkuchen aus dem Holzofen, angeboten vom Judo Club Masevaux. Erfrischungsgetränke, Bubble Tea und Cocktails können vor Ort verkostet werden. Nach telefonischer Reservierung.

Italiano :

Venite a godervi una serata di musica con il Collectif Musik Story! Crostate flambé cotte a legna fornite dal Masevaux Judo Club. Bevande fredde, bubble tea e cocktail da gustare sul posto. Prenotazioni telefoniche.

Espanol :

¡Venga a disfrutar de una velada musical con el Collectif Musik Story! Tartas flambeadas al horno de leña a cargo del Judo Club Masevaux. Bebidas frías, té de burbujas y cócteles para degustar in situ. Reservas por teléfono.

L’événement Soirée concert / tartes flambées Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach