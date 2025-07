SOIRÉE CONCERT – THE FORROSCOPIC’S Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

Musique brésilienne – Forro

Venez virevolter sur le forró swingué de THE FORROSCOPIC’S

THE FORROSCOPIC’S vous emmène sur les traces du forró traditionnel brésilien pour mieux s’éloigner des sentiers battus, au cœur d’un concert swingué, chaleureux, sensible et joyeux.

Instagram : [https://www.instagram.com/forroscopics/](https://www.instagram.com/forroscopics/)

Facebook : [https://www.facebook.com/forroscopics](https://www.facebook.com/forroscopics)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-08T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-08T22:30:00.000+02:00

Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine