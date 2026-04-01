Schirmeck

Soirée-concert Une Rose un Espoir

53-55 rue des Ecoles Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Soirée-concert & tartes flambées organisée par Une rose un Espoir de la vallée de la Bruche. Concert du groupe Week-end à 19h, 100% des profits seront reversés à la Ligue Contre le Cancer du Bas-Rhin. .

53-55 rue des Ecoles Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 09 90 55

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English :

L’événement Soirée-concert Une Rose un Espoir Schirmeck a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche