Soirée-concert Une Rose un Espoir Schirmeck
Soirée-concert Une Rose un Espoir Schirmeck samedi 25 avril 2026.
Schirmeck
Soirée-concert Une Rose un Espoir
53-55 rue des Ecoles Schirmeck Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Soirée-concert & tartes flambées organisée par Une rose un Espoir de la vallée de la Bruche. Concert du groupe Week-end à 19h, 100% des profits seront reversés à la Ligue Contre le Cancer du Bas-Rhin. .
53-55 rue des Ecoles Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 09 90 55
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English :
L’événement Soirée-concert Une Rose un Espoir Schirmeck a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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