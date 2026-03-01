Soirée concert variétés avec Coco la chanteuse Ouzouer-sur-Trézée

Soirée concert variétés avec Coco la chanteuse

3 Rue Saint-Roch Ouzouer-sur-Trézée Loiret

Tarif : 25 EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le Tréz’Café à Ouzouer-sur-Trézée vous invite à une soirée musicale conviviale samedi 14 mars 2026 à partir de 19h. Pour l’occasion, Coco la chanteuse interprétera un répertoire de variétés dans une ambiance chaleureuse et festive. Une belle opportunité de profiter d’un moment de détente autour de la musique, entre amis ou en famille, dans le cadre accueillant du café.

Côté gourmandise, une formule duo créations est proposée avec deux cocktails accompagnés d’une planche à déguster pour 25 €. De quoi allier plaisir des papilles et plaisir de l’écoute. Une soirée idéale pour partager un bon moment, chanter, discuter et profiter d’une ambiance musicale en toute simplicité. 25 .

3 Rue Saint-Roch Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 15 30

English :

Le Tréz?Café in Ouzouer-sur-Trézée invites you to join us on Saturday March 14th from 7pm for a variety concert featuring Coco the singer. Musical ambience, cocktails and a tasting board await you for a convivial moment to share with friends or family.

