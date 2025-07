Soirée concert Vendoire

Soirée concert Vendoire samedi 5 juillet 2025.

Soirée concert

Lieu-dit Le Petit Lyon Vendoire Dordogne

Début : 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Le début des vacances au camping des Tourbières

Venez passer une soirée chaleureuse et festive avec un concert live pour accompagner votre repas !

️ Côté saveurs, notre ami David et son foodtruck créole vous régaleront de bons petits plats… pendant que le bar reste ouvert pour trinquer à l’été !

Un groupe de chanteurs mettra l’ambiance, entre détente, musique et bonne humeur.

Et pour les curieux… pourquoi ne pas profiter de la soirée pour tester le labyrinthe de Vendoire à la tombée du jour ? Frissons et mystères garantis ! .

Lieu-dit Le Petit Lyon Vendoire 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 00 74

English : Soirée concert

The start of the vacations at the Tourbières campsite

Come and enjoy a warm and festive evening with a live concert to accompany your meal!

?? On the savoury side, our friend David and his Creole foodtruck will treat you to some tasty treats? while the bar stays open to toast summer!

German : Soirée concert

Der Beginn der Ferien auf dem Campingplatz Les Tourbières

Verbringen Sie einen gemütlichen und festlichen Abend mit einem Live-Konzert als Begleitung zu Ihrem Essen!

?? Unser Freund David und sein kreolischer Foodtruck werden Sie mit leckeren Gerichten verwöhnen, während die Bar geöffnet bleibt, um auf den Sommer anzustoßen!

Italiano :

L’inizio delle vacanze al campeggio Les Tourbières

Venite a godervi una serata calda e festosa con un concerto dal vivo per accompagnare il vostro pasto!

?? Per quanto riguarda il salato, il nostro amico David e il suo foodtruck creolo vi proporranno delle delizie, mentre il bar resterà aperto per un brindisi all’estate!

Espanol : Soirée concert

Inicio de las vacaciones en el camping Les Tourbières

¡Venga a disfrutar de una velada cálida y festiva con un concierto en directo para acompañar su comida!

?? En cuanto a lo salado, nuestro amigo David y su foodtruck criollo servirán sabrosos manjares… ¡y el bar permanecerá abierto para brindar por el verano!

L’événement Soirée concert Vendoire a été mis à jour le 2025-06-27 par Val de Dronne