Soirée concert La Sénéchalerie Verteuil-sur-Charente
Soirée concert La Sénéchalerie Verteuil-sur-Charente samedi 9 mai 2026.
Verteuil-sur-Charente
Soirée concert
La Sénéchalerie 7 rue du Baril Verteuil-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
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La Sénéchalerie 7 rue du Baril Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 01 03
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English :
L’événement Soirée concert Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente