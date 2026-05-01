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Soirée concert La Sénéchalerie Verteuil-sur-Charente

Soirée concert La Sénéchalerie Verteuil-sur-Charente samedi 9 mai 2026.

Lieu : La Sénéchalerie

Adresse : 7 rue du Baril

Ville : 16510 Verteuil-sur-Charente

Département : Charente

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Verteuil-sur-Charente

Soirée concert

La Sénéchalerie 7 rue du Baril Verteuil-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

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La Sénéchalerie 7 rue du Baril Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 01 03 

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English :

L’événement Soirée concert Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente