Soirée concert La Sénéchalerie Verteuil-sur-Charente

Verteuil-sur-Charente

Soirée concert

La Sénéchalerie 7 rue du Baril Verteuil-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

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La Sénéchalerie 7 rue du Baril Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 01 03

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English :

L’événement Soirée concert Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente