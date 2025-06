Soirée concert Vison Visu À l’église de Germ GERM Germ 30 juillet 2025 21:15

Concert Vison Visu fait cohabiter les compositions originales du duo avec des mélodies sans âge venues de Bretagne, d’Ecosse ou de pays Cajun laissant entendre dans sa musique une expression non-linéaire du passage du temps, faite d’allers-retours de cycles et de jeux de mémoires.

Robin Fincker saxophone tenor, clarinette / Janick Martin accordéon diatonique

Regarder/voir https://www.youtube.com/watch?v=finGc25NNBg

Tarifs 10 / 8 €

GERM Chez Lily

Germ 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 65 27

English :

Concert: Vison Visu brings together the duo?s original compositions with ageless melodies from Brittany, Scotland and Cajun country, allowing us to hear in its music a non-linear expression of the passage of time, made up of back-and-forth cycles and memory games.

Robin Fincker: tenor saxophone, clarinet / Janick Martin: diatonic accordion

See/look: https://www.youtube.com/watch?v=finGc25NNBg

Prices: 10 / 8 ?

German :

Konzert: Vison Visu lässt die Originalkompositionen des Duos mit zeitlosen Melodien aus der Bretagne, Schottland oder den Cajun-Ländern zusammenleben, die in ihrer Musik einen nicht-linearen Ausdruck des Zeitablaufs hören lassen, der aus dem Hin und Her von Zyklen und dem Spiel mit Erinnerungen besteht.

Robin Fincker: Tenorsaxophon, Klarinette / Janick Martin: Diatonisches Akkordeon

Anschauen/sehen: https://www.youtube.com/watch?v=finGc25NNBg

Eintrittspreise: 10 / 8 ?

Italiano :

Concerto: Vison Visu riunisce le composizioni originali del duo con le melodie senza età della Bretagna, della Scozia e del Cajun, facendo sentire nella sua musica un’espressione non lineare del passaggio del tempo, fatta di cicli avanti e indietro e di giochi di memoria.

Robin Fincker: sassofono tenore, clarinetto / Janick Martin: fisarmonica diatonica

Da vedere e rivedere: https://www.youtube.com/watch?v=finGc25NNBg

Biglietti: 10 / 8 ?

Espanol :

Concierto: Vison Visu reúne las composiciones originales del dúo con melodías intemporales de Bretaña, Escocia y el país cajún, dejando oír en su música una expresión no lineal del paso del tiempo, hecha de ciclos de ida y vuelta y juegos de memoria.

Robin Fincker: saxofón tenor, clarinete / Janick Martin: acordeón diatónico

Ver y ver: https://www.youtube.com/watch?v=finGc25NNBg

Entradas: 10 / 8 ?

