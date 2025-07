Soirée concert Le Breuil Vouharte

Le Breuil Grange des Sablons Vouharte Charente

Début : 2025-07-19 19:30:00

fin : 2025-07-19 01:00:00

2025-07-19

Soirée concert suivie d’un feu d’artifice et d’une soirée dansante

Le Breuil Grange des Sablons Vouharte 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 60 07 01 grandiravouharte@yahoo.com

English :

Evening concert followed by fireworks and dancing

German :

Konzertabend mit anschließendem Feuerwerk und Tanzabend

Italiano :

Concerto serale seguito da fuochi d’artificio e balli

Espanol :

Concierto nocturno seguido de fuegos artificiales y baile

