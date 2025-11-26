Soirée concertation: l’énergie, c’est nous! Salle Polyvalente Spézet
Soirée concertation: l’énergie, c’est nous! Salle Polyvalente Spézet mercredi 26 novembre 2025.
Soirée concertation: l’énergie, c’est nous!
Salle Polyvalente CCHC Spézet Finistère
Début : 2025-11-26 18:30:00
fin : 2025-11-26
2025-11-26
Dans le cadre de la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables (ZAENR)
Votre programme: présentation des chiffres sur les énergies du territoire construction du mix énergie.
Présentation des opportunités et des stratégies de développement des énergies renouvelables en Haute Cornouaille.
> mercredi 26 novembre à 18h30
> salle polyvalente de Spézet .
Salle Polyvalente CCHC Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 7 57 09 79 82
