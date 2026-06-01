Soirée concer’théatre au potager de lanton Lieu dit Les Dorats Lanton
Soirée concer’théatre au potager de lanton Lieu dit Les Dorats Lanton vendredi 26 juin 2026.
Lanton
Soirée concer’théatre au potager de lanton
Lieu dit Les Dorats 1, Route de Maisonieu Lanton Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
“Les Ateliers Littéraires” et “Chorale l’Air de Rien” s’associent pour une soirée CONCER’THEATRE au Potager de Lanton, avec en Première partie la pièce “ Vous dites Femmes”, suivie en Deuxième partie du joyeux répertoire de l’Air de Rien. Participation au chapeau.
La soirée se poursuivra par une auberge espagnole ; vous venez avec un plat et une boisson !
A partir de 18h30 .
Lieu dit Les Dorats 1, Route de Maisonieu Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée concer’théatre au potager de lanton
L’événement Soirée concer’théatre au potager de lanton Lanton a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Coeur Bassin
À voir aussi à Lanton (Gironde)
- Partir en livre défi puzzle collaboratif Médiathèque Lanton 27 juin 2026
- Atelier à la ferme Lanton 1 juillet 2026
- Les Lantonnales Cadenza Lanton 3 juillet 2026
- Les Lantonnales Chapelle de Cassy Lanton 10 juillet 2026
- Balade naturaliste en canoë-kayak Office de tourisme du Coeur du Bassin Lanton 17 juillet 2026