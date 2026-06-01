Soirée concer’théatre au potager de lanton Lieu dit Les Dorats Lanton vendredi 26 juin 2026.

Lanton

Soirée concer’théatre au potager de lanton

Lieu dit Les Dorats 1, Route de Maisonieu Lanton Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

“Les Ateliers Littéraires” et “Chorale l’Air de Rien” s’associent pour une soirée CONCER’THEATRE au Potager de Lanton, avec en Première partie la pièce “ Vous dites Femmes”, suivie en Deuxième partie du joyeux répertoire de l’Air de Rien. Participation au chapeau.

La soirée se poursuivra par une auberge espagnole ; vous venez avec un plat et une boisson !

A partir de 18h30 .

Lieu dit Les Dorats 1, Route de Maisonieu Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée concer’théatre au potager de lanton

L’événement Soirée concer’théatre au potager de lanton Lanton a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Coeur Bassin