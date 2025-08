Soirée Concerts à Cléguérec Rue Théodore Huet Cléguérec

Soirée Concerts à Cléguérec Rue Théodore Huet Cléguérec mardi 19 août 2025.

Soirée Concerts à Cléguérec

Rue Théodore Huet COUR DE L’ANCIENNE ÉCOLE Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-19 20:00:00

fin : 2025-08-19

Date(s) :

2025-08-19

20H00 Arthur Naudin Chanson française / folk-rock

Une voix sincère et expressive, portée par des arrangements chaleureux, dans un style mêlant des influences francophones (Bashung, Brigitte Fontaine, Sanseverino) à d’autres puisées du côté du rock anglais (Pete Doherty, Arctic

Monkeys)

21H15 Duo BAM Récital guitare-voix acoustique Mickaël Jehanno et Moona Gay présentent un récital de chansons. Ça parle d’amour, de travail, de révolte et de bistrot dans un répertoire de compos et de reprises d’auteurs actuels tels que Yves Jamait, Loïc Lantoine, Juliette, Christian Paccoud, Marion Rouxin…

Gratuit, tout public .

Rue Théodore Huet COUR DE L’ANCIENNE ÉCOLE Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 00 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Concerts à Cléguérec Cléguérec a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté