Soirée concerts à la Barakozart Saint-Quirin
Soirée concerts à la Barakozart Saint-Quirin samedi 18 avril 2026.
Soirée concerts à la Barakozart
rue du Stade Stade municipal Saint-Quirin Moselle
Tarif : 5 EUR
5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 20:04:00
fin : 2026-04-18 23:59:00
Date(s) :
2026-04-18
Nouvelle soirée concerts de printemps à la Barakozart, à ne pas manquer ! Au programme, sur la petite scène du haut et dans la Barakozart, les artistes suivants Les Evadés (chanson française) BATAAX (jazz, world, funk, electro) Lars DJ Set (DJ disco electro). Il y aura de la restauration sur place une heure avant le début des concerts.Tout public
5 .
rue du Stade Stade municipal Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est asso.parenthese@barakozart.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Another not-to-be-missed spring concert evening at the Barakozart! On the program, on the small stage upstairs and in the Barakozart, the following artists: Les Evadés (French chanson) BATAAX (jazz, world, funk, electro) Lars DJ Set (electro disco DJ). Catering will be available one hour before the concerts begin.
L’événement Soirée concerts à la Barakozart Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-03-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG