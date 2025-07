Soirée concerts à la Boissonneuse La Fouillade

Soirée concerts à la Boissonneuse La Fouillade samedi 13 septembre 2025.

Le Bousquet La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Tarif adhérent

Samedi 13 septembre à partir de 19h

10€ tarif plein / 6€ tarif adhérent

Restauration sur place (Food truck)

FLŌR

D’une samba moderne à un kuduro pop, en passant par du rock psyché oriental, sans oublier quelques chansons françaises, FLŌR n’a pas peur du voyage ! Iels vous emmènent à la rencontre de pépites musicales, une sélection polyglotte de chansons écrites par des femmes.

KALANGATA

C’est le bal du monde sur-vitaminé, entre brésil et cap-Vert, Colombie et Angola…C’est au cœur des rencontres et du partage que ce groupe est né en 2019. Ses membres ont tissé une toile musicale provenant de leurs origines, leurs voyages, leur culture et leur amour pour les musiques du monde. 6 .

Le Bousquet La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie laboissonneuse@gmail.com

English :

Evening concerts at La Boissonneuse

Saturday September 13th from 7pm

10? full price / 6? member price

Catering on site (Food truck)

German :

Konzertabend in La Boissonneuse

Samstag, 13. September ab 19 Uhr

10? Voller Preis / 6? Preis für Mitglieder

Verpflegung vor Ort (Foodtruck)

Italiano :

Serata di concerti a La Boissonneuse

Sabato 13 settembre dalle 19.00

10? prezzo intero / 6? prezzo di iscrizione

Ristorazione in loco (camioncino)

Espanol :

Noche de conciertos en La Boissonneuse

Sábado 13 de septiembre a partir de las 19h

10? precio completo / 6? precio socio

Catering in situ (Food truck)

